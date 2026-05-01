Saiba onde assistir a Atlético-GO x Juventude pela Série B do Brasileirão

Atlético Goianiense e Juventude entram em campo no domingo (3) pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30min, no Estádio Antônio Accioly.
O Verdão vem de três vitórias seguidas na Série B e pode assumir a liderança em caso de vitória fora de casa e resultados paralelos. O time da Serra é 5º colocado com 10 pontos.
O Dragão é 14º colocado na Série B com sete pontos. Em caso de vitória em casa, o time pode chegar aos 10 pontos do rival da rodada.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
ATLÉTICO-GO: Paulo Vítor; Ewerthon, Tito, Barreto e Guilherme Lopes; Leandro Vilela, Cristiano e Assis; Geovany Soares, Gustavo Coutinho e Marrony. Técnico: Eduardo Souza
JUVENTUDE: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Marcos Paulo; Raí Ramos, Lucas Mineiro, Luan Martins, Raí Silva e Diogo Barbosa; Manu Castro (MP) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
ARBITRAGEM
Jose Mendonça da Silva Junior auxiliado por Victor Hugo Imazu dos Santos e Alex Sandro Quadros Thome. Trio paranaense. O VAR será Paulo Renato Moreira da Silva Coelho-RJ
ONDE ASSISTIR
A Disney+ anuncia transmissão da partida.
COMO CHEGAM
JUVENTUDE
O técnico Maurício Barbieri tem uma grande dúvida para o compromisso diante do Atlético-GO. O volante Mandaca sentiu dores no tornozelo. Caso não comece a partida, Lucas Mineiro é opção. Rodrigo Sam foi preservado no último jogo, na vitória contra o Londrina e viajou com a delegação. Seguem de fora outros cinco nomes, como os laterais Patrick Lanza, Alan Ruschel e Wadson, o atacante Allanzinho e o meia Pablo Roberto.
ATLÉTICO-GO
Eliminado da Copa Centro-Oeste, o presidente do Atlético prometeu uma reformulação no grupo para sequência da temporada. Após três derrotas na arrancada da Série B, o time começou reagir e nas últimas três partidas teve duas vitórias e um empate.