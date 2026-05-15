Saiba onde assistir a Athletic x Juventude, pela nona rodada da Série B

O Juventude tenta voltar ao G-6 do Campeonato Brasileiro da Série B neste domingo (17) diante do Athletic. O confronto válido pela nona rodada inicia às 16h, no Estádio Joaquim Portugal (Arena Sicredi), em São João del-Rei.
O Verdão não perde e nem é vazado há cinco partidas e inicia a rodada em nono lugar na tabela, com 12 pontos. Já os mineiros não vencem há um mês, vêm de um empate sem gols contra o Cuiabá, em casa, ocupando a 13º colocação, com 10 pontos.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
ATHLETIC: Luan Polli; Jhonatan Silva, João Miguel e Belezi; Douglas Pelé, Gian Cabezas, Jota e Zeca; Gabriel Moysés, Otusanya e Max. Técnico: Alex
JUVENTUDE: Jandrei; Gabriel Pinheiro, Rodrigo Sam e Marcos Paulo (Messias); Nathan Santos, Lucas Mineiro, Iba Ly (Manu Castro), Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
ARBITRAGEM
João Vitor Gobi, Daniel Paulo Ziolli e Raphael de Albuquerque Lima (trio paulista). VAR: Elmo Alves Resende Cunha-GO
TRANSMISSÃO
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O Futebol da Gaúcha todas as informações da partida durante a transmissão de Caxias x Paysandu, na Atlântida Serra 105.7FM e no app de GZH, opção Serra.
Como chegam
Athletic
Kauan Rodrigues e Bruninho estão suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo diante do Cuiabá. Sidimar, Rodrigo Gelado e Ruan Assis estão em recuperação no departamento médico.
O goleador da equipe, o português Ronaldo Tavares, sofreu uma lesão de ligamento cruzado anterior e não atuará mais nesta temporada. Ele havia marcado 12 gols em 18 partidas em 2026. Já a revelação dos mineiros, Gabriel Índio, 17, foi negociado ao Napoli por cerca de 4 milhões de euros.
Juventude
O volante Luan Martins cumprirá suspensão por ter recebido o terceiro cartão amarelo diante do Criciúma. Com dores no tornozelo, o meio-campista Mandaca será preservado desta partida. Com desconforto muscular, Marcos Paulo pode ser substituído por Messias na zaga,
Jandrei e Diogo Barbosa, que não puderam atuar contra o São Paulo, pela Copa do Brasil, voltam a ficar à disposição. Seguem no DM ou se recuperação: Alan Ruschel, Allanzinho, Pablo Roberto, Patryck Lanza e Raí Ramos. Já o lateral-direito Aderlan foi relacionado e poderá fazer sua estreia.