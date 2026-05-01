Saiba onde assistir a Amazonas x Caxias, pela quinta rodada da Série C

A missão do Caxias na quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C é tentar derrubar o 100% de aproveitamento do Amazonas na competição. E o confronto entre os dois está marcado para as 17h deste domingo (3), no Estádio Carlos Zamith, em Manaus.
O Caxias vem de vitória sobre o Ypiranga, por 2 a 1, que o colocou na oitava colocação da tabela, com seis pontos. Já os amazonenses venceram os quatro duelos que disputaram, lideram a Série C, com 12 pontos, e na última rodada, derrotaram o Santa Cruz, em Recife, por 1 a 0.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:
AMAZONAS: Renan; Léo Coelho (Iury), Rafael Vitor, Marcel Scalese e Fabiano; Jhonny Lucas, Gabriel Domingos e Pato Nuñez; Vinícius Leite, Nico Schiappacasse e Ítalo Silva. Técnico: Cristian de Souza
CAXIAS: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício e Roberto; Breno Santos, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo
ARBITRAGEM
Pierry Dias dos Santos, auxiliado por Raphael Tavares dos Reis e Fabio Ramos Franca (trio carioca). Quarto árbitro: Ivan Guimarães Júnior-AM.
ONDE ASSISTIR
Canal do Benja / TMC e SportyNet+ anunciam a transmissão da partida;
O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra 105.7 FM e no app de GZH, opção Serra, a partir das 16h30min.
COMO CHEGAM
Amazonas
O técnico gaúcho Cristian de Souza comanda a boa arrancada amazonense na Série C. Ele não terá à disposição o volante Jorge Jiménez, capitão da equipe, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Santa Cruz e vai cumprir suspensão. Mas o atacante Gabriel Cipriano, que retorna de suspensão, e o lateral-direito Léo Coelho, que ficou de fora da partida com o Santa Cruz por questões particulares, voltam ao time.
O zagueiro Diego Ivo, o lateral-esquerdo Rafael Furlan e o atacante Marcelo Cirino seguem em recuperação no DM e são dúvidas.
Caxias
Depois de derrotar o Volta Redonda na quinta-feira, por 2 a 0, no Estádio Centenário, pela Sul-Sudeste, o Caxias voltará a utilizar força máxima diante do Amazonas.
Felipe Albuquerque, Ianson, Roberto, Breno Santos, Matheus Nunes, João Lucas e Salatiel, que não iniciaram contra os cariocas, retornam ao time principal.