Saiba do que o Juventude precisa para ser líder da Série B na próxima rodada 

O Juventude pode atingir o topo da tabela da Série B do Brasileirão neste final de semana. Para assumir a liderança, o Alviverde precisa vencer o Atlético-GO no domingo (3), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly, e contar com uma combinação de resultados de seus concorrentes diretos.
Atualmente na quinta posição com 10 pontos, o Papo está a apenas dois do líder, Vila Nova. Além de vencer em Goiânia, a equipe da Serra precisará "secar" os quatro adversários diretos:
- Fortaleza (2º, 11 pts): Enfrenta o Goiás no sábado (20h30).
- Criciúma (4º, 10 pts): Visita o Cuiabá no sábado (18h30).
- São Bernardo (3º, 10 pts): Recebe a Ponte Preta no domingo (16h).
- Vila Nova (1º, 12 pts): Só joga na segunda-feira contra o Athletic.
O Cenário Ideal
Para o Juventude dormir na liderança no domingo, o cenário perfeito envolve resultados adversos do Vila Nova e do Fortaleza, além de tropeços de São Bernardo e Criciúma. Caso o Vila Nova empate o seu compromisso na segunda, o Juventude precisaria não apenas vencer, mas tirar uma diferença de dois gols no saldo para retomar o posto. Já os demais adversários podem no máximo empatar seus confrontos.
Se por um lado a liderança é real, o equilíbrio da competição exige cautela. Uma derrota em Goiânia pode tirar o Verdão do G-6, já que um bloco de equipes com 7, 8 e 9 pontos segue de perto os passos do time de Maurício Barbieri. A vitória é fundamental para manter o embalo e consolidar a posição no pelotão de frente. O Verdão vem de três vitórias seguidas na Série B.
CLASSIFICAÇÃO - G-6
1º - Vila Nova - 12P
2º - Fortaleza - 11P
3º - São Bernardo - 10P
4º - Criciúma - 10P
5º - Juventude - 10P
6º - Ceará - 10P
RODADA 7ª Rodada
Sábado (2)
18h30 - Cuiabá x Criciúma
20:30 - Fortaleza x Goiás
Domingo (3)
16h - São Bernardo x Ponte Preta
18h30 - Atlético-GO x Juventude
Segunda (4)
19h - Vila Nova x Athletic