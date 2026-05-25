Saiba como ficou a situação de atacante do Juventude que sofreu ato racista na partida com o Sport

MP voltou aos treinos com o grupo de atletas do Ju. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O atacante MP se reapresentou normalmente na manhã desta segunda-feira (25) e iniciou os trabalhos com o grupo de atletas do Juventude em preparação para o duelo contra o América-MG, pela 11ª rodada da Série B, na sexta.

O jogador sofreu um ato de racismo na partida contra o Sport, no último sábado (23), cometido por um torcedor do próprio clube, que foi detido e e responderá judicialmente ao crime. Ainda sob forte tensão no vestiário, MP manifestou o desejo de permanecer um tempo com a família. Contudo, o atleta foi abraçado pelos demais jogadores e comissão técnica, e voltou as treinos.

O clube ainda afirmou que, mesmo não sendo sócio, o torcedor teve o CPF bloqueado e não poderá acessar mais aos jogos do Juventude.