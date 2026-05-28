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Rumo à SAF: Caxias contrata empresa especializada e inicia estruturação jurídica

Especialistas contratados irão estruturar a SAF Grená, sem vínculo com investidores e mantendo patrimônio e identidade intactos

Tiago Nunes

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