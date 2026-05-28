Rumo à SAF: Caxias contrata empresa especializada e inicia estruturação jurídica

Clube garante que futuro negócio não envolverá o patrimônio. Jeff Botega / Agencia RBS

O Caxias deu mais um passo no seu planejamento de modernização institucional. Na noite de quarta-feira (27), a direção do clube emitiu uma nota oficial informando o início do processo de estruturação da sua futura Sociedade Anónima do Futebol (SAF). Para conduzir esta nova etapa, o clube acertou a contratação de uma empresa especializada, que será a responsável pela condução técnica e jurídica da constituição da nova entidade desportiva.

A diretoria grená fez questão de esclarecer que a movimentação atual possui um caráter estritamente institucional e preparatório.

— Este movimento, neste momento, não está vinculado a qualquer investidor específico — destacou o clube em nota, apontando que o foco principal é estabelecer bases sólidas de governança, transparência e fortalecimento estrutural antes de abrir as portas formalmente ao mercado.

O Histórico da Decisão

A caminhada rumo ao modelo empresarial ganhou força no dia 14 de outubro de 2024, data marcante em que o Conselho Deliberativo aprovou a viabilidade da SAF. Naquela oportunidade, a assembleia — que contou com 113 conselheiros — demonstrou uma união expressiva: foram 111 votos a favor e apenas dois contra.

O modelo aprovado pelos conselheiros prevê a constituição da SAF através da cisão do departamento de futebol. Esta modalidade é considerada estratégica pela direção, pois permite que o futebol opere sob a lógica empresarial enquanto preserva integralmente o patrimônio físico e imobiliário histórico do clube social.

Consultas

O interesse em transformar o Caxias em empresa não é recente. Desde os meses que antecederam a votação de 2024, ainda sob a gestão do ex-presidente Mário Werlang, os dirigentes grenás têm planeado esta transição. O clube, inclusive, já recebeu visitas e sondagens de empresários norte-americanos, investidores portugueses e do ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim (sócio da empresa LG2).