Relembre todas classificações históricas do Juventude na Copa do Brasil

Juventude e Copa do Brasil cabem na mesma frase. O clube tem tradição no torneio, não apenas pela conquista histórica de 1999, mas por outras campanhas que orgulham o torcedor. Momentos em que o Verdão desbancou o favoritismo de gigantes do futebol brasileiro.
A última vítima do Alviverde foi o São Paulo, do agora ex-técnico Roger Machado, demitido após a eliminação na noite desta quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi. O Ju, de Maurício Barbieri, aplicou 3 a 1 nos paulistas e segue na disputa do torneio, em sua fase de oitavas de final.
— A equipe demonstrou muita força mental e foi buscar o gol da vitória. Numa noite que é muito especial, tenho certeza que vai ficar marcada em todo mundo — comentou o treinador do Ju.
A classificação sobre o São Paulo foi a segunda do Ju na história da Copa do Brasil. A outra ocorreu em 2016, quando o time treinado por Antônio Carlos Zago bateu os paulistas no Morumbi, por 2 a 1 e, mesmo perdendo em casa, na volta, por 1 a 0, avançou no critério maior números de gols marcados fora de casa.
Na campanha mais recente, em 2024, o Verdão deixou pra trás equipes como o Inter e o Fluminense, chegando até as quartas de final da competição.
Classificações históricas do Ju na Copa do Brasil:
1999
:: Segunda fase:
Fluminense 3x1 Juventude
Juventude 6x0 Fluminense
:: Oitavas de final:
Juventude 2x0 Corinthians
Corinthians 0x1 Juventude
:: Quartas de final:
Juventude 2x2 Bahia
Bahia 2(1)x2(4) Juventude
:: Semifinal:
Juventude 0x0 Internacional
Internacional 0x4 Juventude
:: Final:
Juventude 2x1 Botafogo
Botafogo 0x0 Juventude (CAMPEÃO)
2016
:: Oitavas de final:
São Paulo 1x2 Juventude
Juventude 0x1 São Paulo
2019
:: Terceira fase:
Botafogo 1x1 Juventude
Juventude 2x1 Botafogo
2024
:: Terceira fase:
Inter 1x2 Juventude
Juventude 1x1 Inter
:: Oitavas de final:
Juventude 3x2 Fluminense
Fluminense 2x2 Juventude
2026
:: Quinta fase:
São Paulo 1x0 Juventude
Juventude 3x1 São Paulo