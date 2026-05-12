Ranking mostra aproveitamento dos últimos técnicos no Caxias; saiba como está Marcelo Cabo

Técnico chegou ao Caxias nesta temporada e já tem 16 jogos no comando grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O desempenho recente do Caxias apresenta rotatividade no comando técnico e irregularidade de resultados nas últimas temporadas. Neste contexto, entre os seis treinadores mais recentes do clube, o atual técnico, Marcelo Cabo, ocupa a quarta posição no ranking de aproveitamento.

Em 2026, o Caxias apresenta um desempenho intermediário sob o comando de Marcelo Cabo. Em 16 jogos, o treinador soma seis vitórias, quatro empates e seis derrotas, com 45,8% de aproveitamento.

No recorte recente de técnicos, o atual comandante aparece apenas à frente de Fernando Marchiori e Argel Fuchs, ficando atrás de outros nomes que passaram pelo clube nas últimas temporadas.

Na temporada de 2025, o desempenho apresentou Luizinho Vieira com uma passagem de 47,6% de aproveitamento em 14 partidas. O grande destaque, porém, foi Júnior Rocha, que lidera o ranking com folga: em 23 jogos, acumulou 11 vitórias, cinco empates e sete derrotas, alcançando 55,1%, e o melhor índice do período analisado.

Já em 2024, os números seguiram o padrão de instabilidade. Thiago Gomes registrou 50% de aproveitamento em 10 jogos, com campanha equilibrada entre vitórias e derrotas. Argel Fuchs, por outro lado, teve rendimento mais baixo, com 41,7% em 16 partidas, índice que o coloca entre os piores desempenhos do recorte recente do clube.

Últimos seis técnicos do Caxias

1º) Júnior Rocha (2025)

23 jogos | 11 vitórias, 5 empates, 7 derrotas

Aproveitamento: 55,1%

2º) Thiago Gomes (2024)

10 jogos | 5 vitórias, 5 derrotas

Aproveitamento: 50%

3º) Luizinho Vieira (2025)

14 jogos | 6 vitórias, 2 empates, 6 derrotas

Aproveitamento: 47,6%

4º) Marcelo Cabo (2026)

16 jogos | 6 vitórias, 4 empates, 6 derrotas

Aproveitamento: 45,8%

5º) Argel Fuchs (2024)

16 jogos | 5 vitórias, 5 empates, 6 derrotas

Aproveitamento: 41,7%