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Raio-X do líder: Paysandu traz invencibilidade e ex-técnico grená ao Centenário 

Adversário do Caxias lidera competição de forma invicta, com 77% de aproveitamento e ataque comandado por Ítalo Carvalho, autor de 11 gols

Tiago Nunes

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