Raio-X do líder: Paysandu traz invencibilidade e ex-técnico grená ao Centenário 

Júnior Rocha comandou o Caxias no ano passado. Jorge Luís Totti / Paysandu / Divulgação

O domingo (17) de Série C reserva um dos confrontos mais aguardados da temporada no Estádio Centenário. Às 16h, o Caxias terá o desafio de travar o líder da competição: o Paysandu. Com uma campanha irrepreensível até aqui, o "Papão da Curuzu" chega à Serra ostentando números que impõem respeito, mas com o coração dividido entre o Brasileirão e uma decisão regional.

O Paysandu lidera com 14 pontos conquistados em seis jogos. São quatro vitórias, dois empates e nenhuma derrota, resultando num aproveitamento de 77%. O poder de fogo é a principal arma: foram 13 gols marcados, muitos deles com a assinatura de Ítalo Carvalho. O atacante vive fase iluminada, com 11 gols em 22 partidas na temporada. Apesar da solidez na Série C, o time vem de uma eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, após um empate em 2 a 2 no São Januário que não foi suficiente para reverter a derrota no jogo de ida por 2 a 0.

O Reencontro com Júnior Rocha

Para o torcedor grená, o banco de reservas adversário será um espelho do passado recente. Júnior Rocha, o comandante do Lobo, foi o responsável por levar o Caxias à liderança da Série C no ano passado. Se por um lado ele conhece os atalhos do Centenário, por outro, a memória da eliminação no quadrangular final de 2025 — onde o elenco curto do Caxias sucumbiu — ainda ecoa entre os torcedores. Rocha agora lidera o Paysandu com um elenco repleto de estrangeiros, como o zagueiro uruguaio Quintana e o meia colombiano Jhon Echávez.

Além de Júnior Rocha, o torcedor gaúcho reconhecerá figuras como Matheus Vargas (ex-Juventude) e Marcinho (ex-Brasil de Pelotas), atletas que conhecem bem o clima e as particularidades do futebol do sul.

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