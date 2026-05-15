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Quer começar a correr? Especialistas dão dicas para quem quer iniciar no esporte que reúne milhares de praticantes em Caxias do Sul

Profissionais como o educador físico Marialdo Rodrigues e a fisioterapeuta Mariana Moschen defendem o conhecimento do corpo e dos limites como fatores de longevidade. A farroupilhense Joelle Marchet Busetti deixou o sedentarismo há três anos e vai correr a primeira maratona em julho

Marcos Cardoso

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