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Na defesa
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Quem é o zagueiro da Serra na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

A pré-lista tem 55 jogadores, e na próxima segunda-feira (18), o técnico Carlo Ancelotti anunciará os 26 convocados

Eduardo Costa

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