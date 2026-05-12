Quem é o zagueiro da Serra na pré-lista da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo

Roger Ibañez, 27 anos, pode ser convocado para a Copa do Mundo. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

A Copa do Mundo 2026 começa no dia 11 de junho. A expectativa, agora, é pela convocação da Seleção Brasileira, marcada para a próxima segunda-feira (18). A CBF enviou para a Fifa a pré-lista de jogadores convocados e os nomes foram divulgados pelo ge.globo.

Entre os nomes, está um zagueiro que nasceu em Canela, na Serra Gaúcha: Roger Ibañez, 27 anos. Recentemente, em março, ele retornou à Seleção Brasileira, após cerca de três anos. Na última Data Fifa, o defensor participou dos amistosos com França e Croácia, atuando inclusive na lateral direita. Foi a primeira vez que o defensor foi convocado por Carlo Ancelotti.

Sua última chamada havia sido em setembro de 2023, para os jogos contra Bolívia e Peru, para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Ibañez teve na sua trajetória, as categorias de base do Grêmio Atlético Osoriense. Depois, treinou no Real, de Capão da Canoa, e jogou pelo PRS, de Garibaldi, a Copa Larry Pinto de Faria. Ainda teve uma passagem pelo Sergipe, antes do retorno ao PRS para jogar a Terceirona Gaúcha de 2017.

No Fluminense, ficou por duas temporadas e disputou o Campeonato Brasileiro. Após a passagem pelo clube carioca, começou sua trajetória internacional. Contratado pela Atalanta, ganhou mais oportunidades em outro time da Itália.

Ibañez foi emprestado à Roma e teve uma boa passagem pela equipe da capital italiana. Em 2023, se transferiu para a Arábia Saudita e lá está no Al-Ahli Jeddah. Hoje, zagueiro, Ibañez já atuou no meio-campo. Ele começou como volante, passou por um processo de transição.

— Pra mim foi tranquilo. Eu já tinha jogado no meio-campo, onde é mais congestionado e precisa pensar mais rápido. Quando vai pra zaga, vê o jogo todo de frente. Tu consegues ver o jogo melhor. Então, é mais fácil. Foi diferente, porque nunca tinha jogado na zaga — comentou em entrevista ao Pioneiro em 2019.

Carreira

2016 – Grêmio Atlético Osoriense (base)

2016 – PRS

2017 – PRS

2017 – Sergipe (empréstimo)

2017 – Fluminense (base)

2018/2019 – Fluminense

2019/2020 – Atalanta

2020/2021 – Roma (empréstimo)

2021/2023 – Roma

2023/2026 – Al-Ahli Jeddah



























