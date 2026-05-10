Quem é o jogador gaúcho que foi protagonista na final da Superliga Masculina de Vôlei

Oppenkoski foi o melhor da final contra o Campinas. Agência i7 / Sada Cruzeiro,Divulgação

O 10º título do Sada Cruzeiro na história da Superliga Masculina teve o protagonismo de um jogador gaúcho. O oposto bento-gonçalvense Welinton Oppenkoski, de 26 anos, foi eleito o melhor em quadra na final contra o Campinas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Oppenkoski foi o principal pontuador do jogo, com 18 acertos, com direito ao ponto do título. Ele disputa a sétima temporada como profissional do Sada Cruzeiro e chegou ao quarto título da Superliga, o primeiro como titular.

— Não sei nem o que falar. É muita emoção, é muita alegria. Só eu sei o quanto eu queria esse título, o quanto era importante para mim. O time foi sensacional hoje — disse Oppenkoski, em entrevista ao Sportv.

Natural de Bento Gonçalves, o atleta foi revelado na base do Bento Vôlei, onde chegou a fazer parte do grupo na última participação da equipe na Superliga. Desde a temporada 2019/20 integra o time mineiro. Quando era mais jovem ainda atuou por JF Vôlei e Lavras Vôlei.

No Cruzeiro, Oppenkoski já coleciona títulos. Ele foi bicampeão do Mundial de Clubes, pentacampeão sul-americano (2025, 2024, 2023, 2022 e 2020) e agora é tetracampeão da Superliga (2025/26, 2024/25, 2022/23, 2021/22).