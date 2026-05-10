Quem é o jogador gaúcho que foi protagonista na final da Superliga Masculina de Vôlei

O 10º título do Sada Cruzeiro na história da Superliga Masculina teve o protagonismo de um jogador gaúcho. O oposto bento-gonçalvense Welinton Oppenkoski, de 26 anos, foi eleito o melhor em quadra na final contra o Campinas, no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.
Oppenkoski foi o principal pontuador do jogo, com 18 acertos, com direito ao ponto do título. Ele disputa a sétima temporada como profissional do Sada Cruzeiro e chegou ao quarto título da Superliga, o primeiro como titular.
— Não sei nem o que falar. É muita emoção, é muita alegria. Só eu sei o quanto eu queria esse título, o quanto era importante para mim. O time foi sensacional hoje — disse Oppenkoski, em entrevista ao Sportv.
Natural de Bento Gonçalves, o atleta foi revelado na base do Bento Vôlei, onde chegou a fazer parte do grupo na última participação da equipe na Superliga. Desde a temporada 2019/20 integra o time mineiro. Quando era mais jovem ainda atuou por JF Vôlei e Lavras Vôlei.
No Cruzeiro, Oppenkoski já coleciona títulos. Ele foi bicampeão do Mundial de Clubes, pentacampeão sul-americano (2025, 2024, 2023, 2022 e 2020) e agora é tetracampeão da Superliga (2025/26, 2024/25, 2022/23, 2021/22).
Em 2025, o oposto saiu do banco para mudar o jogo decisivo do Sul-Americano e foi escolhido como o MVP da competição. Após ser convocado para seleções de base, Oppenkoski também vem sendo chamado para a seleção brasileira principal desde 2023.