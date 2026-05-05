Quase o dobro de pontos: as comparações entre a campanha atual do Juventude e a do último acesso ao Brasileirão

A campanha do Juventude no Campeonato Brasileiro da Série B 2026, após sete rodadas é bem superior a de 2023, ano em que o clube conquistou seu último acesso à Série A.
Na ocasião, a equipe que passou a ser comandada por Thiago Carpini, justamente nessa rodada, havia somado seis pontos dos 21 disputados. O desempenho atual do time de Maurício Barbieri é praticamente o dobro: 11 pontos em sete jogos.
O Verdão começou a disputa da Série B de 2023 com o técnico Pintado no comando da equipe. Mas o treinador do acesso alviverde ao Brasileirão de 2021 teve sua segunda passagem interrompida na quinta rodada, quando o time estava na zona de rebaixamento. O Papo era o 18º colocado na competição e, em cinco partidas, o time havia vencido apenas uma e perdeu as outras quatro. A derrota por 2 a 1 para o Sampaio Corrêa, no Maranhão, decretou o fim do ciclo de Pintado no Alfredo Jaconi.
Na partida seguinte, o Ju perdeu em casa para o Mirassol, por 1 a 0. Adaílton Bolzan, o auxiliar do clube na época, dirigiu o time interinamente.
Thiago Carpini estreou na sétima rodada, quando o Verdão venceu a Chapecoense, fora de casa, por 2 a 0. A partir daí, o time arrancou na competição e terminou com o vice-campeonato, com 65 pontos, e o acesso à Série A garantido.
Voltando a 2026, o início de Série B não foi fácil para a equipe de Maurício Barbieri. Depois de estrear com derrota para o Avaí, na Ressacada, o Juventude enfrentou três adversários que são candidatos ao acesso e venceu a primeira apenas na quarta rodada, sobre o Goiás no Alfredo Jaconi.
Desde então, o Ju reagiu no Brasileiro e somou 10 dos últimos 12 pontos disputados, ocupando atualmente a sétima colocação da tabela, a um ponto do G-6. O Criciúma, adversário de sábado (9), no Alfredo Jaconi, é quem fecha a zona de classificação da Série B e o confronto será direto por uma vaga na parte de cima da tabela.
— A gente sabe que o Criciúma, sem dúvida nenhuma, é um adversário direto, e a ideia é que a gente possa, em casa, fazer valer o nosso mando e buscar pontos — destacou o técnico alviverde.
Comparação das campanhas 2023 x 2026 nas sete primeiras rodadas:
2023
:: 6 pontos dos 21 disputados, ocupando o 16º lugar na tabela;
:: Os jogos:
Juventude 1x2 Botafogo-SP
Novorizontino 1x0 Juventude
Vila Nova-GO 1x0 Juventude
Juventude 1x0 Guarani
Sampaio Corrêa 2x1 Juventude
Juventude 0x1 Mirassol
Chapecoense 0x2 Juventude
2026
:: 11 pontos dos 21 disputados, ocupando o 7º lugar na tabela;
:: Os jogos:
Avaí 2x0 Juventude
Juventude 0x0 Novorizontino
Fortaleza 2x1 Juventude
Juventude 2x0 Goiás
CRB 0x1 Juventude
Juventude 1x0 Londrina
Atlético-GO 0x0 Juventude