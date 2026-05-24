Protocolo de racismo é acionado em Juventude x Sport, pela Série B, no Alfredo Jaconi

MP denunciou torcedor do Ju que teria cometido a injúria racial. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

Mais uma cena lamentável de preconceito se fez presente no futebol brasileiro. Na noite deste sábado (23), enquanto Juventude e Sport se enfrentavam pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, o atacante do time caxiense, MP, que havia deixado o gramado no segundo tempo, acusou um torcedor da própria torcida do Ju de injúria racial.

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O atleta do Juventude chamou a atenção ao deixar o reservado e correr em direção ao alambrado, batendo boca com o torcedor que, imediatamente fugiu, quando viu a presença dos seguranças do clube em sua direção. O torcedor que cometeu o ato foi detido e encaminhado à delegacia.