Pressionado, técnico do Caxias afirma: "Meu cargo pertence ao presidente Roberto"

Técnico Marcelo Cabo segue no comando do Caxias. Vitor Soccol / Caxias,Divulgação

O ambiente no Estádio Centenário é de cobrança intensa. Após sofrer a quarta eliminação na temporada de 2026, o técnico Marcelo Cabo enfrenta mais um momento de desgaste desde sua chegada.

Questionado sobre a continuidade do seu trabalho e uma possível ameaça de demissão após a eliminação e o empate em 1 a 1 com o São Bernardo, pela Copa Sul-Sudeste, o treinador foi direto ao transferir a decisão para a cúpula do clube.

— Eu estava ameaçado? Isso não chegou ao meu conhecimento. O meu cargo pertence ao presidente Roberto de Vargas. Eu vou focar naquilo que eu posso controlar, que é o dia a dia, fazer um grupo que tenha um bom ambiente e que entregue o que eles têm entregado: quatro jogos de invencibilidade. Sinceramente, se duas derrotas forem uma ameaça, o cargo não é meu, é do presidente. Ele não me chamou e não conversou isso comigo — afirmou o comandante grená em entrevista à Rádio Caxias depois do jogo, em São Paulo.

A pressão externa, entretanto, encontra uma barreira dentro do vestiário. Nas últimas rodadas, diversos jogadores vieram a público manifestar apoio ao treinador. Ao serem questionados sobre o clima interno, os atletas foram unânimes ao afirmar que não existe crise entre comissão técnica e elenco. Marcelo Cabo atribui essa postura à transparência na gestão das pessoas.