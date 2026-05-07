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Pressionado, técnico do Caxias afirma: "Meu cargo pertence ao presidente Roberto"

Sob pressão após quatro eliminações em 2026, técnico Marcelo Cabo conta com apoio público dos jogadores no Centenário

Tiago Nunes

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