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Presidente do Juventude confirma interesse em ex-atacante de Caxias e Inter e revela que será difícil segurar um titular na janela de julho

Fábio Pizzamiglio comentou à Rádio Gaúcha Serra como estão as buscas por reforços do clube e admitiu necessidade de negociar pelo menos um jogador do atual elenco

Rafael Rinaldi

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