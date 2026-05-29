Presidente do Juventude confirma interesse em ex-atacante de Caxias e Inter e revela que será difícil segurar um titular na janela de julho

Pedro Henrique teve destaque no Inter entre 2022 e 2024. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Enquanto dentro de campo o Juventude tenta somar pontos importantes na Série B do Campeonato Brasileiro para seguir colado no G-6, fora dele, a direção do clube entende a necessidade de reforçar o elenco na janela que reabre em 20 de julho.

Em entrevista ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra, na quinta-feira (28), o presidente do Alviverde, Fábio Pizzamiglio admitiu que entre dois e três reforços serão contratados para a sequência da temporada, que ainda reservará a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG.

E dentre os nomes sondados pelo clube está o do atacante Pedro Henrique, 35 anos, do Ceará. Ex-atleta de Caxias (2010/2011) e Inter (2022/2024), o jogador acumula 17 partidas em 2026 pelos cearenses, com dois gols e três assistências.

— É um nome que, sim, é diferente. Pode ser que ajude. Mas não temos contato, não temos nada. Pode ser que sim. A gente tem que pesar o que conseguimos fazer. É um jogador que vem com um salário acima do que a gente pratica aqui, pelo que a gente consegue saber de mercado, e para nós é difícil — destacou o presidente, ressaltando a dificuldade financeira em contratar atletas de mais renome.

Mandaca sai?

Mandaca segue recebendo sondagens do Brasil e do Exterior. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

Para a vinda de duas a três peças que possam agregar qualidade ao time de Maurício Barbieri, o presidente do Juventude não descarta a venda do meia Mandaca, 24. Mesmo se recuperando de uma lesão no tornozelo, no momento ele ainda é o principal ativo do clube.

— Continuam as propostas para o Mandaca, ele a princípio está melhorando, está evoluindo e tem proposta do Brasil também, talvez tenha uma proposta do Exterior, mas vamos ter que analisar quando vier algo mais concreto, mais perto da janela, para ver o que o atleta quer também — admitiu Pizzamiglio, que finalizou:

— Sabemos que o Mandaca pode voar muito mais alto que o Juventude, a nossa vontade é claro que ele continue, mas ele tem a consciência que ele pode estar no Juventude como pode estar em qualquer outro grande clube. Se for possível a gente vai manter sim, mas como aparece muita coisa, aparece coisa do Exterior, acho bem difícil conseguirmis mantê-lo.

Ainda segundo Fábio Pizzamiglio, até quatro atletas do elenco alviverde receberam sondagens de clubes do Exterior e da Série A, e talvez o clube faça uma negociação na janela de julho para poder reforçar o grupo de Barbieri.



