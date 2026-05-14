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Presidente admite que premiações na Copa do Brasil ajudarão o Juventude a reforçar elenco: "Mais perto da Série A"

Em 2026, equipe alviverde já eliminou Guaporé-RO, Tuna Luso, Águia de Marabá e São Paulo da competição nacional

Rafael Rinaldi

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