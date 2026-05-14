Presidente admite que premiações na Copa do Brasil ajudarão o Juventude a reforçar elenco: "Mais perto da Série A"

Time que iniciou o duelo diante do São Paulo e eliminou os paulistas da quinta fase do torneio. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude já deixou pra trás quatro equipes na disputa da Copa do Brasil 2026. O time treinado por Maurício Barbieri venceu o Guaporé-RO, na segunda fase (5 a 0), a Tuna Luso (1 a 1 no tempo normal e 4 a 1 nos pênaltis), o Águia de Marabá (3 a 0) e o São Paulo.

Diante do Tricolor paulista, o Verdão reverteu a vantagem da equipe de Roger Machado que havia vencido a partida de ida, por 1 a 0. O placar de 3 a 1 na noite de quarta-feira (13), no Alfredo Jaconi, carimbou a vaga alviverde às oitavas de final e garantiu a premiação de R$ 3 milhões aos cofres do clube.

Com as classificações anteriores, o Ju já havia acumulado aproximadamente R$ 6,6 milhões em premiações, chegando a um total de R$ 9,6 milhões.

O adversário do Alviverde nas oitavas de final será definido em sorteio na CBF. Mas caso avance às quartas de final, o Verdão vai embolsar mais R$ 4 milhões. Quantia considerável em um ano em que o clube teve suas cotas reduzidas com a queda à Série B do Brasileiro em 2025.

— Entrando esse dinheiro, nos ajuda a pensar ali na janela (de transferências, em julho), da possibilidade de contratações, de reforçar, porque a gente sabe que tem algumas deficiências. Quanto mais a gente conseguir aumentar a qualidade, mais perto da Série A a gente volta a estar — comentou o presidente Fábio Pizzamiglio à Rádio Gaúcha.

NOVAS CONTRATAÇÕES EM JULHO

Os últimos reforços contratados pelo Verdão nesta temporada foram os laterais Diogo Barbosa e Aderlan, livres no mercado, e que puderam ser inscritos mesmo com o fechamento da janela de transferências. A próxima reabre em 20 de julho e vai até 11 de setembro. Período em que o Ju fará novas investidas, sobretudo em posições do meio pra frente, e liberará atletas que não tiveram um bom rendimento nestes primeiros cinco meses de 2026.