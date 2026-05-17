Ouça os gols da vitória do Caxias sobre o Paysandu

No Estádio Centenário, o Caxias derruba mais um adversário. Diante do líder Paysandu, o Grená foi melhor e venceu por 2 a 0, com gols de Ravanelli e Salatiel. O jogo aconteceu neste domingo (17).
Aos 21 minutos do primeiro tempo, Calyson cruza, coloca a bola na área e Ravanelli aparece para cabecear para o fundo da rede.
Aos 27 da etapa final, Salatiel chutou fraco de fora da área, mas a bola bateu na trave e entrou para ampliar o placar.
Com a vitória, o Grená entra na zona de classificação, e ocupa, momentaneamente, a sétima posição, com 11 pontos. Além disso, mantém o 100% de aproveitamento em casa e desbanca a invencibilidade do Papão da Curuzu.
A Atlântida Serra transmitiu o confronto com o Futebol da Gaúcha. A narração foi de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.