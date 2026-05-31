Ouça os gols da vitória de virada do Caxias sobre o Ituano pela Série C

Podem até tentar, mas no Estádio Centenário, o Caxias não vão derrubar. Pela 9ª rodada da Série C, o Grená venceu o Ituano, de virada, por 2 a 1. Vitor Feijão e Salatiel balançaram as redes. O jogo aconteceu na noite deste sábado (30).
Logo no início da etapa complementar, o Galo de Itu marcou com Neto Berola. Porém, Kauãn Richard foi expulso e o time de Marcelo Cabo aproveitou a vantagem numérica.
Aos 29 minutos, o empate veio. No escanteio, Salatiel cabeceou e Vitor Feijão apareceu sozinho para empurrar para o fundo da rede.
Aos 50, Matheus Nunes cobrou a falta, Salatiel dominou e fuzilou pro gol, garantindo o triunfo grená.
Com a vitória, o Grená permanece na zona de classificação, e ocupa, momentaneamente, o quinto lugar, com 15 pontos. Em casa, a equipe também mantém o 100% de aproveitamento.
