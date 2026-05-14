Ouça os gols da classificação do Juventude sobre o São Paulo na Copa do Brasil

O Juventude foi heroico na noite desta quarta-feira (13) e eliminou o gigante do São Paulo da quinta fase da Copa do Brasil. A equipe de Maurício Barbieri precisava de uma vitória por dois gols de diferença no tempo normal para avançar, e conseguiu a vaga, ao aplicar 3 a 1.
Os gols da vitória histórica do Verdão foram anotados por Gabriel Pinheiro, Marcos Paulo e Messias. Com o resultado, o Ju aguarda o sorteio para saber quem enfrentará nas oitavas de final. As datas-base desta etapa da competição ocorrem apenas após a Copa do Mundo, entre a primeira e segunda semana de agosto.
A Rádio Gaúcha contou a vitória alviverde sobre o Tricolor, de Roger Machado, para toda a Rede Gaúcha, com a narração de Eduardo Costa, comentários de Maurício Reolon, reportagens de Rafael Rinaldi e Tiago Nunes e, na central de esportes, Lucas Arruda.