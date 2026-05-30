Ouça os gol da goleada do Juventude sobre o América-MG pela Série B do Brasileirão

Juventude voltou a vencer em casa na Série B. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude derrotou o América Mineiro pelo placar de 3 a 0 na noite desta sexta-feira (29), no Estádio Alfredo Jaconi. O Verdão voltou a vencer em casa após tropeçar diante do Sport. Com resultado, o Papo chegou aos 16 pontos e voltou a encostar no G-6 da Série B.

Os gols da vitória do Verdão saíram dos pés de Raí Silva, Alisson Safira e Wadson. O primeiro saiu ainda nos 45 minutos iniciais e os dois últimos no retorno do intervalo.

O Futebol da Gaúcha transmitiu a vitória no Jaconi e teve a narração de Tiago Nunes, as reportagens de Antônio Oliveira, a opinião de Rafael Rinaldi e na Central de Esportes, Helena Brum. O comando técnico foi de Ariel Zucco e Felipe Rodrigues. Ouça os gols da vitória na Rádio Gaúcha Serra 102.7 FM.

Juventude 1x0 América - Raí Silva

Juventude 2x0 América - Gol de Safira

Juventude 3x0 América - Gol Wadson