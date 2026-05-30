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Ouça os gol da goleada do Juventude sobre o América-MG pela Série B do Brasileirão

Com a vitória, Juventude chega aos 16 pontos e se aproxima novamente da zona de classificação à Série A

Tiago Nunes

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