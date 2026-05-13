OUÇA AGORA: Juventude x São Paulo pela 5ª fase da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (13), o Juventude recebe o São Paulo, na decisão da quinta fase da Copa do Brasil. A luta por uma das vagas nas oitavas de final inicia às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi.
A partida de ida finalizou em 1 a 0 para o Tricolor Paulista. Com isso, o Papo precisa vencer por, no mínimo, dois gols de diferença para avançar direto. Triunfo alviverde por um gol leva a decisão para as penalidades.
O Juventude entrou na segunda fase do torneio. Venceu o Guaporé-RO, por 5 a 0, e Águia de Marabá, por 3 a 0. Contra a Tuna Luso, avançou nos pênaltis, após empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Por disputar a Série A, os paulistas entraram na quinta fase.
Escalações:
Juventude: Pedro Rocha; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Marcos Paulo; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
São Paulo: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Diaz; Danielzinho, Bobadilla e Luciano; Artur, Calleri e Cauly. Técnico: Roger Machado.