OUÇA AGORA: Juventude x Criciúma pela Série B 

A noite gelada de sábado (9), em Caxias do Sul, receberá um confronto direto da parte de cima da tabela da Série B. Juventude e Criciúma se enfrentam no Estádio Alfredo Jaconi, a partir das 21h15min. A partida é válida pela oitava rodada.
Os clubes buscam se firmar no G-6 da competição. O Ju iniciou a rodada como sétimo colocado, com 11 pontos, e perde para os catarinenses, que estão em sexto lugar, no saldo de gols.
As equipes chegam de empates fora de casa pela segunda divisão. O Ju ficou no 0 a 0 com o Atlético-GO, enquanto o Tigre garantiu o empate em 1 a 1 com o Cuiabá.
A partir das 20h45min, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Gaúcha Serra, no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Luan Martins, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri
Criciúma: Airton; Ruan, Bruno Alves, Luciano Castán; Marcinho, Gui Lobo, Fellipe Mateus e Marcelo Hermes; Romarinho, Jhonata Robert e Waguininho. Técnico: Eduardo Baptista.