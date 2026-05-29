OUÇA AGORA: Juventude recebe o América-MG pela Série B

Pela 11ª rodada da Série B, Juventude e América-MG se enfrentam nesta sexta-feira (29). O confronto inicia às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi.
Na tabela, o Ju é 12º colocado, com 13 pontos, enquanto os mineiros ocupam a lanterna, com apenas três. Caso vença, o Verdão pode entrar no G-6, a depender de resultados paralelos.
O Papo chega com uma sequência de quatro jogos sem vencer. Foram três empates e uma derrota. O Coelho é o único time que ainda não venceu na competição.
A partir das 20h45min, a Rádio Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra, logo após uma edição especial do Show dos Esportes, direto do Jaconi. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Antônio Oliveira, e comentários de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Helena Brum.
Escalações:
Juventude: Jandrei; Gabriel, Messias e Marcos Paulo; Nathan, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima, Manu Castro e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.
América-MG: Gustavo; Léo Alaba, Nathan, Rafa Barcelos e Artur; Felipe Amaral, Val Soares e Fer Elizari; Segovinha, Éverton Brito e Mastriani. Técnico: Roger Silva.