OUÇA AGORA: Juventude e Sport se enfrentam na Série B

Ju pode entrar no G-6, em caso de vitória. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela 10ª rodada da Série B, o Juventude recebe o Sport no Estádio Alfredo Jaconi. O jogo inicia às 20h30min deste sábado (23).

Na tabela, o Ju é nono colocado, com 13 pontos, enquanto o Rubro-Negro está em terceiro, com 16. Caso vença, o Verdão pode entrar no G-6.

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O Papo chega com uma sequência de seis jogos de invencibilidade, com três empates e três vitórias. Já o Leão da Ilha conheceu a primeira derrota do torneio na última rodada, quando perdeu por 2 a 1 para o CRB.

A partir das 20h, o Futebol da Gaúcha transmite o jogo na Atlântida Serra, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Carolina Freitas, e comentários de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Juventude: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Raí Silva e Diogo Barbosa; Fábio Lima, MP e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.