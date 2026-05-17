OUÇA AGORA: Caxias x Paysandu pela 7ª rodada da Série C

O Caxias recebe o Paysandu neste domingo (17), no Estádio Centenário. O jogo válido pela sétima rodada da Série C inicia às 16h.
O Grená ocupa a 13ª colocação, com oito pontos. O Papão é líder, com 14 pontos, e ainda não perdeu na competição.
Na rodada anterior, o Grená empatou em 0 a 0 com o Barra, enquanto o time de Júnior Rocha venceu o Anápolis, por 2 a 1.
A partir das 15h30min, a Atlântida Serra transmite o Futebol da Gaúcha transmite no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Rafael Rinaldi, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Gaspar e Salatiel; Técnico: Marcelo Cabo.
Paysandu: Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bruno Bispo e Luciano Taboca; Pedro Henrique, Henrico e Marcinho; Thayllon, Kleiton e Ítalo.Técnico: Júnior Rocha.