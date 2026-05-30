OUÇA AGORA: Caxias x Ituano pela Série C

O Caxias recebe o Ituano neste sábado (30), pela Série C. O confronto da 9ª rodada inicia às 19h30min, no Estádio Centenário.
O Grená iniciou a rodada como sétimo colocado, com 12 pontos, enquanto o Galo Rubro-Negro é terceiro, com 16.
O time paulista vem de três vitórias seguidas, porém a equipe de Marcelo Cabo tem 100% de aproveitamento em casa e está há sete jogos invicto.
A partir das 19h, o Futebol da Gaúcha transmite o confronto na Atlântida Serra, no 105.7 FM, ou no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Camila Corso, e comentários de Rafael Rinaldi. Na Central de Esportes, Helena Brum.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Ianson, Maurício e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e Ravanelli; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Ituano: Saulo; Lucas Mota, Léo Coltro, Matheus Mancini e Thiaguinho; Gabriel William, Kauan Richard e Xavier; Thassio, Neto Berola e Razera. Técnico: Mazola Júnior.