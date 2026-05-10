OUÇA AGORA: Barra x Caxias pela 6ª rodada da Série C

Equipes brigam por uma vaga no G-8. Arte Pioneiro / Reprodução

Pela sexta rodada da Série C, o Caxias encara o Barra, em Itajaí. O duelo inicia às 17h deste domingo (10).

O Grená ocupa a 12ª colocação, com sete pontos. O Pescador está mais perto do G-8, em 8º lugar, com nove pontos.

Na rodada anterior, as equipes jogaram fora de casa. O time de Marcelo Cabo empatou em 1 a 1 com o Amazonas, fora de casa, já os catarinenses venceram o Figueirense por 3 a 0.

A partir das 16h30min, a Gaúcha Serra transmite o Futebol da Gaúcha transmite no 102.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes, comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Camila Corso.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque; Moraes e Windson e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.