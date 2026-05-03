OUÇA AGORA: Amazonas x Caxias pela 5ª rodada da Série C

Pela quinta rodada da Série C, o Caxias tem um difícil duelo contra o Amazonas. No Estádio Carlos Zamith, as equipes se enfrentam a partir das 17h deste domingo (3).
O Grená ingressou no G-8 e iniciou a rodada na oitava colocação, com seis pontos. O Amazonas é líder, invicto, e com 100% de aproveitamento no torneio, com 12 pontos.
Na rodada anterior, o time de Marcelo Cabo derrotou o Ypiranga, por 2 a 1, no clássico gaúcho. Os nortistas venceram o Santa Cruz, fora de casa, por 1 a 0.
O Futebol da Gaúcha será na Atlântida Serra, a partir das 16h30min, no 105.7 FM e no app de GZH/opção Serra. A narração é de Eduardo Costa, com reportagens de Tiago Nunes e comentários de Maurício Reolon e, na Central de Esportes, Rafael Rinaldi.
Escalações:
Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Maurício Ribeiro e Roberto; Grigor, Matheus Nunes e João Lucas; Calyson, Gaspar e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.
Amazonas: Renan; Léo Coelho, Marcel Scalese, Rafael Vitor, Iury e Fabiano; Jhonny Lucas, Gabriel Domingos e Rafael Tavares; Nico Schiappacasse e Gabriel Cipriano.
Técnico: Cristian de Souza