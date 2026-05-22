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"O vôlei é caloroso", comenta Gustavo antes de evento com grandes nomes da modalidade em Caxias do Sul

Gigantes do Vôlei ocorre em sua segunda edição neste sábado (23), no Ginásio do Sesi

Rafael Rinaldi

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Eduardo Costa

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