"O vôlei é caloroso", comenta Gustavo antes de evento com grandes nomes da modalidade em Caxias do Sul

Gustavão enaltece evento como algo que irá impulsionar formação de equipe profissional de vôlei em Caxias do Sul. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

O Gigantes do Vôlei promete parar Caxias do Sul neste sábado (23). Com expectativa de um ginásio do Sesi Lotado, o evento reunirá grandes nomes da modalidade.

— Ano passado deu para ver quanto foi caloroso. Um ginásio praticamente lotado. Na cidade onde já teve uma equipe de alto rendimento lá atrás. O vôlei é caloroso. É um esporte onde agrega muita família — comentou o ex-atleta Gustavão, ao Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha Serra.

Dentre as mais de 30 atrações confirmadas no evento estão Darlan, Bruninho, Lucão, Fernando Cachopa, Éder Carbonera, Maurício Borges, Theo Lopes, Raphael Vieira de Oliveira, Abouba, Angel Dennis, Franco e Renato Pato.

A equipe que entra em quadra às 17h ainda será dirigida pelos experientes técnicos Marcelo Fronckowiak, ex-jogador profissional de vôlei brasileiro, atua como técnico principal do Steaua Bucareste-ROM e assistente técnico da seleção brasileira; além de Marcos Pacheco, do Sesi Bauru. Ele possui sete títulos da Superliga (três como treinador principal e quatro como assistente).

Caxias do Sul vai ter equipe de vôlei profissional?

O Gigantes do Vôlei não chega apenas para reviver memórias de uma modalidade não mais exercida por um time profissional em Caxias do Sul. Mas para ser uma mostra de que a cidade precisa de uma equipe disputando a Liga A.

— O Estado tem 11 campeões olímpicos, uma máquina, mas os atletas foram jogar fora daqui. E a ideia é trazer isso de volta. Precisa ter uma equipe. Hoje a Seleção Sub-19 e Sub-16 aqui do Estado foram campeões brasileiros. Não tem nenhum jogador mais aqui no Estado — comentou Gustavão, que emendou: