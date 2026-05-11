Na partida de ida, o São Paulo venceu o Juventude por 1 a 0, no Morumbi. Fernando Alves / EC Juventude/Divulgação

O Juventude terá pela frente um confronto decisivo e de grande impacto financeiro na quarta-feira (13), às 19h, contra o São Paulo, no Estádio Alfredo Jaconi. A partida é válida pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, competição que se destaca pelas ótimas premiações distribuídas aos clubes ao longo das fases.

Para avançar às oitavas de final, o time comandado por Maurício Barbieri precisa vencer por dois gols de diferença no tempo regulamentar. Em caso de vitória por apenas um gol, a decisão será definida nos pênaltis. Qualquer outro resultado garante a classificação da equipe paulista. Na partida de ida, o São Paulo venceu por 1 a 0.

Na trajetória durante a Copa do Brasil até este confronto, o Juventude eliminou Guaporé, Tuna Luso e Águia de Marabá, assegurando três avanços consecutivos na competição nacional. Com essas classificações, o clube alviverde já acumulou aproximadamente R$ 6,6 milhões em premiação.

Caso consiga superar o São Paulo, o Verdão ampliará sua arrecadação, com mais R$ 3 milhões previstos pela vaga nas oitavas de final.

O Juventude chega em um bom momento para o confronto, sustentando uma sequência de cinco jogos sem derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo vive momento oposto na temporada, com quatro partidas sem vitória e vindo de revés diante do Corinthians.