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"O time está no caminho certo", diz zagueiro do Caxias após gol e empate com o líder da Série C

Moraes entrou na segunda etapa e marcou o gol grená no 1 a 1 com o Amazonas

Eduardo Costa

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