"O time está no caminho certo", diz zagueiro do Caxias após gol e empate com o líder da Série C

Anderson Prebianca / S.E.R. Caxias / Divulgação

O Caxias somou o primeiro ponto como visitante na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe grená empatou em 1 a 1 com o Amazonas, fora de casa. Até então, o time havia sido derrotado nas duas partidas disputadas longe do Centenário e, agora, após três jogos como visitante, contabiliza duas derrotas e um empate.

A campanha dos comandados de Marcelo Cabo tem cinco partidas na Série C e sete pontos somados.

— Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Deus, depois a confiança do professor Marcelo Cabo, que vem dando minutagem para a gente, confia no grupo todo. É um gol muito especial, porque a gente ainda não tinha pontuado fora de casa e sabíamos da importância. É um campo difícil, jogo difícil, como uma equipe cascuda e saímos com um ponto na bagagem. A gente queria os três, mas levantar a nossa cabeça, agradecer pelo um ponto e seguir firme trabalhando. Foi um gol muito importante com essa camisa e eu fico muito feliz — comentou o zagueiro, em entrevista à Rádio Caxias.

Após as eliminações precoces no Gauchão, na Copa do Brasil e na Taça Farroupilha, o Caxias tenta ajustar os números na temporada e manter-se competitivo. Na Copa Sul-Sudeste, a equipe grená busca uma vaga na semifinal e volta a campo quarta-feira (6), quando enfrenta o São Bernardo.

A sequência recente incluiu duas derrotas consecutivas, diante do Avaí, pela Sul-Sudeste, e do Volta Redonda, pela Série C, resultados que não abalaram a confiança no trabalho do técnico Marcelo Cabo.

— Ele é um treinador que dispensa comentários. Muito inteligente e estamos com um grupo bem fechado, que acredita na ideia. Compramos a ideia e nos adaptamos. A gente sabe que o nosso time é um time muito propositivo. Infelizmente essas duas derrotas que tivemos foi por um deslize, faltou caprichar no último terço, mas a gente buscou o jogo. Então eu acredito que o time está no caminho certo, manter a nossa humildade, lutando por essa camisa todos os dias — analisou Moraes.

O defensor vem ganhando espaço no elenco e tem recebido oportunidades do técnico Marcelo Cabo. Para a próxima rodada da Série C, diante do Barra, o Caxias terá desfalques importantes, já que Ianson e Maurício Ribeiro estão suspensos. Com isso, a tendência é que Moraes seja escalado como titular no setor defensivo da equipe grená.