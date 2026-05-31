Esportes

Série C
Notícia

"O ponto-chave foi o poder de reverter um resultado", analisa técnico do Caxias sobre atuação e virada para manter o 100% em casa

Grená venceu o Ituano por 2 a 1, de virada, com gol decisivo aos 50 minutos do segundo tempo

Tiago Nunes

Enviar email

Rafael Rinaldi

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS