"O ponto-chave foi o poder de reverter um resultado", analisa técnico do Caxias sobre atuação e virada para manter o 100% em casa

Grená tem quatro vitórias jogando em casa na Série C. Porthus Junior / Agencia RBS

O resultado foi mais importante se comparado com a atuação do Caxias na noite deste sábado (30), diante do Ituano, pela 9ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O time de Marcelo Cabo venceu pelo placar de 2 a 1, de virada. O gol da vitória saiu aos 50 minutos do segundo tempo com o centroavante Salatiel. Após o jogo, o comandante analisou o resultado.

— Sabíamos da dificuldade e na minha concepção seria um dos jogos mais difíceis em casa. O último placar do Ituano fora de casa foi 3 a 0 no Guarani. A gente começa até bem o jogo e eles trabalham em cima das transições. O Xavier é cerebral, o Berola é do escape e permitimos algumas transições, pois não conseguimos transições do bloco médio, porque eles fechavam o espaço — comentou Marcelo Cabo.

No segundo o tempo o comandante Grená tentou ajustar os pontos do time. Porém, no recomeço, a equipe paulista saiu na frente logo aos dois minutos e o Caxias demorou para se reencontrar até o gol de empate de Vitor Feijão.

— No intervalo a gente corrige e logo, uma infelicidade, a bola sobra para outro e saí o gol. Quando toma o um a zero demora para se reorganizar no jogo. Precisamos ter calma e sabedoria nessa hora. Daí a gente começa a ter um pouco mais de volume no jogo. Tecnicamente não estivemos em um dia inspirado. No segundo tempo fomos melhores que no primeiro. O mais importante que precisamos ressaltar que é uma Série C que tem que ter poder de reação. A gente reagiu, aproveitamos a superioridade numérica e fizemos dois gols — comentou.

REAÇÃO

Entre os destaques do jogo, o Caxias teve o goleiro Busato e o centroavante Salatiel. No primeiro tempo, o camisa 1 salvou o Grená de uma derrota. Já o camisa 9 garantiu a virada no último lance. No geral, o técnico admitiu que a equipe não teve a sua melhor performance em casa:

— Não tivemos a nossa melhor noite. Talvez tenha sido o jogo em casa mais aquém. Tecnicamente não conseguimos fluir o que pensamos, mas o mais importante foi a entrega dos jogadores para virar o jogo. Era um jogo divisor de águas para virar essa parada na quinta colocação para reconectar e reorganizar para sequência da competição. O ponto chave hoje foi o poder de reverter o resultado — destacou Cabo.