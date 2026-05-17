"O nosso time tem muita qualidade para ficar no G-8", afirma meia do Caxias após vitória no Centenário

Ravanelli foi titular pela primeira vez no time de Marcelo Cabo. Luiz Erbes / S.E.R. Caxias / Divulgação

A vitória do Caxias diante do líder da Série C do Brasileirão contou com um novo personagem, o meia Ravanelli. O atleta começou entre os titulares marcou o primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o Paysandu, na tarde deste domingo (17), no Estádio Centenário. Depois do jogo, o atleta valorizou os três pontos e a busca pela permanência no G-8 da competição.

— É importante esse ponto, pontuamos contra o Amazonas que era líder, agora o Paysandu. Estamos com 11 pontos e o nosso time tem muita qualidade para ficar no G-8 e conseguir a classificação — analisou o jogador, que comentou sobre o gol, de cabeça:

— Tenho uma boa finalização de fora da área, só que o Marcelo Cabo nos cobra bastante para pisar na área. Quanto mais pessoas na área, mais chances de fazer gol. Hoje (domingo) fui feliz, consegui antecipar ao zagueiro e fazer o gol.

O meia foi um dos 15 reforços contratados após a disputa do Gauchão. Ele veio para ser titular com Marcelo Cabo, mas uma lesão retardou esse momento:

— Foi um momento difícil ali com a lesão, mas vinha trabalhando forte para voltar e voltar o melhor possível. Ali foi difícil, mas voltando a jogar, e bem, acredito que podemos buscar coisas grandes na competição — disse o meia.

Agora, o Caxias terá um jogo fora de casa diante do Maranhão, sábado (23), às 19h30. O time está 100% no Centenário e busca a primeira vitória fora de casa: