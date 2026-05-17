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Derrubou o líder
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"O nosso time tem muita qualidade para ficar no G-8", afirma meia do Caxias após vitória no Centenário

Com 11 pontos, equipe mantém foco na classificação e enfrenta desafios para se consolidar no G-8 da competição

Tiago Nunes

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Rafael Rinaldi

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