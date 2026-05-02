"O importante é manter a regularidade", diz goleiro do Juventude sobre campanha na Série B

Jandrei em treinamento no CT do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O Juventude entra em campo no próximo domingo (3), às 18h30min, para enfrentar o Atlético-GO, em duelo válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo da liderança da competição, o Verdão busca manter a regularidade demonstrada nas últimas três rodadas como caminho para alcançar o topo da tabela e seguir firme na briga pelas primeiras posições.

— A gente sabe que é uma competição muito equilibrada, com jogos difíceis em todas as rodadas. Nosso início tem sido de muito trabalho e entrega, buscando sempre evoluir. O importante é manter a regularidade e seguir somando pontos — comentou o goleiro Jandrei.

O Juventude vive bom momento na Série B ao emplacar uma sequência de três vitórias consecutivas na competição. O Verdão superou Goiás, CRB e Londrina, incluindo um triunfo fora de casa diante do CRB. Esse resultado reforça que o Ju pode busca manter o embalo e alcançar uma nova vitória longe dos seus domínios diante do Atlético-GO.

— A última partida fora foi uma grande vitória contra o CRB, um resultado muito importante para o grupo. Acho que é muito mérito da equipe, que manteve o foco e o trabalho no dia a dia. A gente ajustou alguns detalhes, ganhou confiança e conseguiu transformar isso em resultados dentro de campo — analisou Jandrei.

O adversário da sétima rodada será o Atlético-GO, que soma sete pontos na Série B, três a menos do que o Juventude. A diferença na tabela aumenta o peso do confronto, já que uma vitória pode consolidar o Verdão entre os primeiros colocados e ampliar a distância para um concorrente direto.