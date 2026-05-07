O histórico recente do Juventude diante do Criciúma

Juventude e Criciúma voltam a se enfrentar no Estádio Alfredo Jaconi. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude terá pela frente, na próxima rodada da Série B, um adversário direto na briga pelo acesso. O Criciúma, rival do confronto pela oitava rodada, também esteve na elite do futebol brasileiro recentemente, e as equipes voltam a se encontrar após terem sido adversárias na Série A de 2024.

O retrospecto recente, entre confrontos nas Séries A e B, apresenta uma vantagem do time alviverde. Desde 2017, são oito jogos disputados. O Juventude soma quatro vitórias, contra duas do Criciúma, além de dois empates.

Já no Estádio Alfredo Jaconi, o desempenho alviverde é ainda mais consistente. Nesse período, são três vitórias e apenas uma derrota como mandante. Já nos jogos realizados em Santa Catarina, o histórico é mais dividido, com duas vitórias do Juventude, um empate e uma vitória do Criciúma.

Nos confrontos mais recentes, em 2023, pela Série B, o Juventude levou a melhor nos dois duelos, vencendo ambos por 1 a 0. Na temporada seguinte, pelo Brasileirão, o Criciúma deu o troco ao vencer no Jaconi e empatar em Santa Catarina.

No próximo sábado (9), às 21h15min, os dois times voltam a se enfrentar no Estádio Alfredo Jaconi, dessa vez pela Série B 2026, na oitava rodada. As duas equipes chegam com 11 pontos na classificação, com o Criciúma em sexto e o Ju em sétimo.

Confronto recentes na Séries A e B:

06/06/2017 - Juventude 1x0 Criciúma - 5ª rodada da Série B

12/09/2017 - Criciúma 1x2 Juventude - 24ª rodada da Série B

15/05/2018 - Criciúma 0x0 Juventude - 6ª rodada da Série B

04/09/2018 - Juventude 0x1 Criciúma - 25ª rodada da Série B

08/06/2023 - Criciúma 0x1 Juventude - 11ª rodada da Série B

30/09/2023 - Juventude 1x0 Criciúma - 30ª rodada da Série B

13/04/2024 - Criciúma 1x1 Juventude - 1ª rodada do Brasileirão

27/07/2024 - Juventude 1x2 Criciúma - 20ª rodada do Brasileirão