O dilema do Juventude após 10 rodadas na Série B e a busca por soluções

Setor defensivo tem dado boa resposta na Série B. Já o ataque é irregular. Porthus Junior / Agencia RBS

A Série B do Campeonato Brasileiro de 2026 chegou à marca de 10 rodadas disputadas, e o Juventude ocupa a 12ª colocação. A equipe comandada por Maurício Barbieri soma 13 pontos, três a menos que o Goiás, que abre o G-6. Após a derrota para o Sport, são quatro jogos sem vencer na competição. Três empates e um revés.

A campanha, até aqui, revela um cenário contrastante. O time apresenta uma das defesas mais consistentes da competição, mas enfrenta dificuldades no setor ofensivo. O baixo rendimento no ataque limita o avanço na tabela e expõe um dilema neste início de campeonato.

— Eu acho que nós deveríamos estar muito mais preocupados se fosse uma equipe que não criasse oportunidades. É uma equipe que tem criado, não uma, não duas, mas muitas oportunidades, está faltando efetividade — afirmou o técnico Maurício Barbieri.

O Juventude tem a segunda melhor defesa com apenas seis gols sofridos. No entanto, tem o segundo pior ataque da Série B, ao lado do América-MG, justamente seu próximo adversário, com seis gols marcados em 10 rodadas. Nesse cenário, o Verdão supera apenas o Cuiabá, já que o time mato-grossense balançou as redes somente quatro vezes.

— A gente não pode esquecer as lesões. O Allanzinho quando saiu era um jogador que estava marcando gols e estava marcando a diferença. Então essas ausências a gente também tem, a gente não pode esquecer da saída do Taliari. Tem uma série de questões que tem um impacto nessa questão da efetividade. Nós estamos buscando as soluções mas, como disse, não vai resolver da noite para o dia — disse Barbieri, que completou sobre possíveis contratações:

— A questão da janela, sem dúvida nenhuma, é parte da solução, mas vale lembrar o torcedor que a janela só abre em 20 de julho, nós estamos em maio. Faltam praticamente dois meses ainda para a janela.

Na sexta-feira (29), o Juventude terá nova oportunidade de melhorar esse quesito. O confronto, às 21h, será diante do América-MG, lanterna e uma das piores defesas da Série B.