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O dilema do Juventude após 10 rodadas na Série B e a busca por soluções

Verdão soma 13 pontos e está na 12º colocação na tabela de classificação. Três pontos separam o time alviverde do primeiro adversário no G-6

Eduardo Costa

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