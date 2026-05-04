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O desfalque certo e as dúvidas no Juventude para confronto direto com o Criciúma

Colados na tabela de classificação, com 11 pontos, os dois time vão se enfrentar neste sábado (9) no Alfredo Jaconi. Por suspensão, zagueiro alviverde não atuará neste fim de semana

Rafael Rinaldi

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