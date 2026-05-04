O desfalque certo e as dúvidas no Juventude para confronto direto com o Criciúma

Zagueiro Marcos Paulo recebeu o terceiro cartão amarelo diante do Atlético-GO. Arthur Dallegrave / Juventude,Divulgação

O empate contra o Atlético-GO fora de casa foi valorizado pelo Juventude pelas circunstâncias do jogo. Afinal, o Verdão teve um pênalti contra si, desperdiçado, e teve na figura de Jandrei o melhor em campo no domingo (3).

Agora, pela oitava rodada da Série B do Brasileiro, a equipe de Maurício Barbieri muda as atenções para um confronto direto na tabela de classificação. Em sétimo lugar, com 11 pontos, o Ju receberá o Criciúma, sexto colocado, com a mesma pontuação. A partida ocorre no sábado (9), às 21h15min, no Alfredo Jaconi.

E, para este desafio, o comandante alviverde não poderá contar com o zagueiro Marcos Paulo, que recebeu o terceiro cartão amarelo em Goiânia e terá que cumprir suspensão. A tendência natural é pela volta de Messias à equipe, com Gabriel Pinheiro permanecendo entre os três zagueiros. Outra opção é o experiente Titi. Além disso, o desgaste de Rodrigo Sam nos últimos jogos preocupa, e o atleta seguirá sendo avaliado.

Volante passará por exames

Outro atleta alviverde que despertou preocupação do departamento médico é o volante Luan Martins. O atleta deixou o gramado do Antônio Accioly aos oito minutos da etapa final, com dores no joelho, após uma dividida no meio-campo.

O atleta passará por exames na reapresentação do elenco. A delegação alviverde retorna de Goiânia na tarde desta segunda-feira (4).

Há chances também para que o meio-campista Mandaca volte à equipe no fim de semana. O jogador se recupera de dores no tornozelo, após o jogo com o São Paulo pela Copa do Brasil. Ele ficou de fora das últimas duas partidas do Verdão pela Série B.