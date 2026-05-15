Novidades, ausências e uma dúvida no time: Juventude viaja para enfrentar o Athletic-MG

Manu Castro pode ser a novidade na equipe no domingo (17). Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

A comemoração do Juventude pela classificação heroica na Copa do Brasil, sobre o São Paulo, já ficou pra trás. O foco de todos no Alfredo Jaconi é o duelo contra o Athletic, no domingo (17), pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A delegação alviverde viajou na tarde desta sexta-feira (15) até Minas Gerais. Entre as novidades no elenco estão Jandrei e Iba Ly, que não atuaram diante do São Paulo por questões contratuais, Diogo Barbosa, que cumpriu suspensão no duelo da Copa do Brasil, e Aderlan. O último reforço contratado pelo clube até aqui foi relacionado pela primeira vez e poderá fazer sua estreia.

No entanto, a tendência é pela continuidade de Nathan Santos na ala direita. Depois de uma sequência de três partidas na equipe, o lateral, antes contestado, demonstrou um rendimento melhor.

Uma ausência certa na equipe será o volante Luan Martins, suspenso pelo terceiro cartão amarelo recebido diante do Criciúma. Sem ele, o técnico Maurício Barbieri poderá mandar a campo Iba Ly, ou alterar o sistema com a entrada de Manuel Castro, recuando Raí Silva no meio-campo, como já fez anteriormente.

Com desconforto muscular, o zagueiro Marcos Paulo é dúvida na escalação. O trio Messias, Rodrigo Sam e Gabriel Pinheiro pode ser mantido. Já em relação a Mandaca, o herói da classificação alviverde sobre o São Paulo será preservado deste duelo, pois ainda sente dores no tornozelo.

A provável formação do Ju contra o Athletic tem: Jandrei; Messias, Rodrigo Sam e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos, Lucas Mineiro, Iba Ly (Manu Castro), Raí Silva e Diogo Barbosa; MP e Alan Kardec.