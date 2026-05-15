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Novidades, ausências e uma dúvida no time: Juventude viaja para enfrentar o Athletic-MG

Confronto válido pela 9ª rodada ocorre neste domingo (17) em São João Del-Rei, em Minas Gerais

Rafael Rinaldi

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