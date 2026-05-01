No último segundo, Caxias Basquete perde para o Brasília, é eliminado do NBB e Shamell se aposenta

Shamell fez 14 pontos na partida e se despediu do Basquete. Matheus Maranhão / Brasília / Divulgação

O Caxias do Sul Basquete se despediu, nesta quinta-feira (30), da temporada 2025/2026 do NBB. Foi com drama e no último segundo, literalmente: 71 a 70 para o Brasília e 3 a 1 nos playoffs.

A equipe comandada por Rodrigo Barbosa entrou em quadra na Arena Nilson Nelson, precisando vencer para evitar a eliminação e postergar a aposentadoria do ídolo Shamell.

O Caxias Basquete teve bom rendimento no primeiro período e se mostrou mais eficiente em quadra, abrindo vantagem no placar ao fechar o quarto inicial em 24 a 15. A equipe apresentou bom aproveitamento ofensivo, com destaque para Humberto, que converteu todas as tentativas de arremesso que teve no período.

O cenário mudou no segundo quarto, quando o Brasília cresceu no jogo e passou a controlar as ações, vencendo a parcial por 22 a 9. Com isso, os donos da casa foram para o intervalo em vantagem, liderando por 37 a 33. Crescenzi foi o principal pontuador da partida até então, com 14 pontos, enquanto Rafa e Humberto apareceram como os cestinhas do Caxias, ambos com sete.

O terceiro período teve um cenário mais equilibrado, com as equipes se alternando no controle das ações. O Caxias Basquete, comandado por Rodrigo Barbosa, ajustou o jogo, cresceu no confronto e conseguiu reduzir a diferença, fechando a parcial com o placar de 56 a 51.

No último e decisivo período, o Caxias Basquete jogou todas suas fichas para evitar a eliminação. Restando 10 segundos, o Brasília vencia por 69 a 68 e Shamell teve dois lances livres e converteu: 70 a 69. No entanto, faltando um segundo, após bola cobrada na linha de fundo, Paulichi acertou arremesso de dois pontos e fez 71 a 70. Eliminação e aposentadoria de Shamell, o maior pontuador da história do NBB.