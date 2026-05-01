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No último segundo, Caxias Basquete perde para o Brasília, é eliminado do NBB e Shamell se aposenta

Equipe da Serra Gaúcha fez grande enfrentamento no Distrito Federal, mas perdeu por 71 a 70

Eduardo Costa

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