No G-8 e com invencibilidade na Série C, Caxias vive melhor momento da temporada 

Gaspar (D) é titular na equipe grená. Porthus Junior / Agencia RBS

O Caxias atravessa um período de estabilidade na temporada, após um primeiro semestre marcado por eliminações, turbulências internas e mudanças no elenco. Apesar da queda precoce na Copa Sul-Sudeste, a equipe conseguiu reorganizar o desempenho na Série C e passa por uma invencibilidade de cinco partidas na competição.

O time está na sétima colocação, tem a melhor defesa da Série C e é um dos três times da competição que tem 100% de aproveitamento em casa. Ituano e Brusque são os outros dois.

— É um campeonato de quem vai ser mais regular e, obviamente, quem conquistar mais pontos. Nosso foco é estar no G-8. Hoje não só estamos no G-8, mas com o empate ganhamos uma casa. Estamos em sétimo colocado. Jogamos contra um time que está invicto em casa, então foi um jogo muito difícil. Para nós, o momento é muito bom e sólido, e esperamos manter esses resultados e, consequentemente, buscando também vitórias — comentou o atacante Gaspar.

Apesar do bom momento na competição, o Caxias ainda apresenta dificuldades no setor ofensivo, especialmente na finalização das jogadas. A equipe tem o menor número de gols marcados entre os integrantes do G-8, o que evidencia um desafio para a sequência da competição.

— Eu acho que, me incluindo junto, como sou atacante, uma maior tranquilidade ali na frente. Então, no momento certo, os gols vão começar a sair. Eu acho que temos que ter tranquilidade e entender que o trabalho está sendo bem feito. Nós já tivemos outros exemplos aqui no Caxias, onde o começo foi tudo mil maravilhas e o resultado final não foi o esperado. Então, a gente está apostando muito realmente na constância e os gols vão sair nos momentos decisivos, pode ter certeza — afirmou Gaspar.

O próximo jogo do Caxias será sábado (31), às 19h30min, diante do Ituano pela 9ª rodada da Série C, no Estádio Centenário.