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No G-8 e com invencibilidade na Série C, Caxias vive melhor momento da temporada 

O próximo jogo será sábado (31), às 19h30min, no Estádio Centenário, diante do Ituano pela 9ª rodada

Eduardo Costa

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