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No fim, Juventude arranca empate com o Athletic e prolonga sequência invicta na Série B

Verdão marcou aos 48 minutos da segunda etapa com Raí Silva e conseguiu o 1 a 1. Com o resultado, o Ju chega ao sexto jogo de invencibilidade na competição nacional

Eduardo Costa

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