No fim, Juventude arranca empate com o Athletic e prolonga sequência invicta na Série B

Raí Silva marcou o gol de empate. Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude buscou o empate nos minutos finais. O Verdão ficou no 1 a 1 com o Athletic neste domingo (17), na Arena Sicredi, em São João del Rei, Minas Gerais, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Após sair em desvantagem, o time alviverde reagiu na reta final do jogo e evitou a derrota fora de casa com um golaço de Raí Silva. Com o resultado, a equipe amplia a sequência positiva e chega a seis jogos de invencibilidade na competição nacional.

O time alviverde chegou ao 13 pontos na classificação. Na 10ª rodada, o Juventude recebe o Sport, no próximo sábado (23), às 20h30min, no Estádio Alfredo Jaconi.

O começo

O jogo iniciou com os donos da casa propondo as ações. Aos dois minutos, o Athletic chegou pela direita com Jota. Ele cruzou e o atacante Max desviou à direita do gol defendido por Jandrei. Aos seis minutos, Ian Lucas arriscou de fora da área por cima do gol.

Aos 10 minutos, a resposta do Juventude e a principal chance do jogo até então. O zagueiro Messias pegou a sobra dentro da área e finalizou para grande defensa do goleiro Luan Poli. Na cobrança de escanteio, novamente o defensor finalizou e Luan defendeu novamente.

A partir desse momento, o confronto ficou equilibrado. Os dois times esbarravam nas defesas adversárias e com pouca criatividade. O Athletic só chegou de novo com perigo, aos 28 minutos, e marcou. Max cruzou rasteiro na área e Dixon Vera desviou. A bola morreu no canto direito: Athletic 1x0 Juventude.

O time da casa, quase ampliou em dois momentos. Aos 33, quase o segundo. Diogo Batista cruzou e Gabriel Moisés cabeceou a bola no travessão de Jandrei. Aos 47, nova chance dos donos da casa. Max limpou para o pé esquerdo e finalizou perto do gol alviverde.

Segundo tempo

O segundo tempo começou com o Athletic assustando. No primeiro minuto, lançamento do campo defensivo, falha de Diogo Barbosa. Max recebeu, entrou e finalizou pra fora. Dois minutos depois, nova chance dos mineiros. Diogo chutou de fora da área, mas sem força e Jandrei defendeu.

O time da casa seguia recuperando a posse no campo ofensivo e tentando. Diogo, de novo, aos seis, finalizou de fora da área. A bola foi na rede pelo lado de fora.

O Juventude pouco criava. Com muitas dificuldades ofensivas, o time alviverde não levava perigo. Quem assustava era o Athletic. Aos 23, Max chutou cruzado e Jandrei espalmou, na sobra Marcelo finalizou à esquerda.

As chances mais perigosas do Juventude saíram depois dos 30. Somente na reta final, o Verdão acordou. Primeiro com Fábio Lima que, dentro da área, finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 34, Safira, após cruzamento de Aderlan, cabeceou o goleiro Luan espalmou.

Três minutos depois, Wadson cruzou, a bola passou por todo mundo e Fábio Lima desviou pela linha de fundo. Aos 44, Fábio Lima cabeceou e Luan Poli fez grande defesa. Aos 48, depois da insistência, o empate. Raí Silva pegou a sobra, de fora da área, e marcou um golaço no ângulo: Athletic 1x1 Juventude.

FICHA TÉCNICA

Athletic 1x1 Juventude

9ª rodada da Série B

Data: 17/05/2026 (domingo)

Horário: 16h

Local: Arena Sicredi, em São João Del Rei

Athletic

Luan Poli; Diogo Batista, Jhonatan Silva, Belezi e Marcelo Henrique; Ian Lucas (Cabezas, 29/2º), Jota e João Miguel; Dixon Vera (Ruan Assis, 19/2º), Max (Douglas Silva, 29/2º) e Gabriel Moisés (Sam Otusanya, 14/2º). Técnico: Alex de Souza.

Juventude

Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan Santos (Aderlan, 8/2º), Lucas Mineiro (Fábio Lima, 22/2º), Raí Silva e Diogo Barbosa (Wadson, 22/2º); MP (Léo Índio, 8/2º), Manuel Castro (Alisson Safira, 30/2º) e Alan Kardec. Técnico: Maurício Barbieri.

Arbitragem

Joao Vitor Gobi, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Raphael de Albuquerque Lima (trio paulista). VAR: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Cartões amarelos: Raí Silva, Diogo Barbosa, Gabriel Pinheiro (J), Ruan Assis, Max