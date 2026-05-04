"Ninguém tem posição garantida", diz técnico do Juventude após troca na zaga

Gabriel Pinheiro iniciou a partida na vaga de Messias. Arthur Dallegrave / Juventude,Divulgação

A escalação do Juventude que iniciou o duelo contra o Atlético-GO no domingo (3) teve algumas novidades. As principais delas foram a presença de Nathan Santos na ala direita, já que Raí Ramos havia um risco de sofrer uma lesão muscular caso fosse a campo, e também de Gabriel Pinheiro na zaga, na vaga de Messias. Ele já havia sido alternativa a Rodrigo Sam, na rodada passada, sobre o Londrina, quando o titular foi poupado.

No entanto, a troca no trio de zagueiros não foi apenas por desgaste. O técnico Maurício Barbieri revelou em sua entrevista coletiva os motivos que o fizeram modificar o sistema defensivo no empate sem gols em Goiânia, mesmo com o retorno de Rodrigo Sam.

— A gente tem alternado, no último jogo o Sam havia ficado fora, a gente conseguiu entregar o resultado. Eu acho que o Messias saiu no começo do jogo contra o CRB, não me lembro de outro jogo que o Messias tivesse ficado fora, pode ser que tenha, mas era um jogador que vinha jogando quase todos os jogos— destacou o treinador, que completou:

— Ninguém tem posição garantida, nem lugar cativo na equipe. Quando a gente achar que tem que mudar por uma circunstância ou por outra, a gente vai mudar e vai procurar fazer o melhor para o Juventude sempre.

Messias acabou entrando no segundo tempo, depois que Gabriel Pinheiro recebeu cartão amarelo.

— O Gabriel tem uma boa saída e depois, até por conta do cartão, o Gabriel mesmo pediu para sair, estava sentindo já o cansaço, a gente colocou o Messias e voltou o Sam para a posição original conseguiu equilibrar bem — analisou Barbieri.

A delegação alviverde retorna a Caxias do Sul na tarde desta segunda-feira (4) e inicia a preparação para o duelo contra o Criciúma, no sábado (9).