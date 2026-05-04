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"Ninguém tem posição garantida", diz técnico do Juventude após troca na zaga

Contra o Atlético-GO, Maurício Barbieri optou por iniciar a partida com Gabriel Pinheiro na defesa no lugar de Messias

Rafael Rinaldi

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