"Nem eu, nem os jogadores saímos satisfeitos com o desempenho", diz técnico do Juventude sobre empate com o Athletic

Maurício Barbieri não gostou da atuação do Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

O Juventude está há seis jogos sem perder na Série B do Campeonato Brasileiro. A invencibilidade aumentou com o empate em 1 a 1 diante do Athletic, neste domingo (17), na Arena Sicredi, em São João Del Rei, Minas Gerais. Os comandados do técnico Maurício Barbieri têm três empates seguidos na competição. O treinador reconheceu que a atuação não foi boa.

— Realmente, um jogo que o rendimento foi muito abaixo do que temos a possibilidade de apresentar. Faço questão de reconhecer e os jogadores também. A gente tem que relembrar todo o contexto do jogo, não como justificativa, mas como atenuante. Uma classificação histórica dias atrás, depois uma viagem longa, muito calor. Fatores que influenciaram o desempenho abaixo — comentou Maurício Barbieri, em entrevista à Rádio Caxias, e completou:

— O adversário começou numa rotação muito mais alta do que a nossa. A gente demorou muito a se encontrar. Foi depois dos 30 minutos do segundo tempo para frente que conseguimos criar boas possibilidade. Reconhecer que tivemos um rendimento abaixo, mas por conta de todas as circunstâncias, não deixa de ser um ponto importante.

O time alviverde entrou em campo com mudanças. Na lateral esquerda, Diogo Barbosa retomou a titularidade. No ataque, Manu Castro começou a partida. Na defesa, Marcos Paulo foi ausência preservado. No meio, Luan Martins suspenso ficou de fora. O setor defensivo e o meio-campo tiveram dificuldades no confronto.

— Foi um dos setores. O Gabriel passou mal, mas não foi só ele. Outros jogadores tiveram relatos de ânsia e desconforto. Não sei se foi o calor ou algo da viagem. Não é justificativa, a gente tinha que ter um desempenho melhor, mas são fatores que contribuem. Eu acho que não só a defesa, mas sentimos um pouco a falta de alguns jogadores no meio-campo. Recuamos o Raí Silva no começo e sentimos falta de mais alguém de combinar com ele e com o Lucas Mineiro para reter a bola e fazer melhor a transição. Nem eu, nem os jogadores saímos satisfeitos com o desempenho.

Na próxima rodada, o Juventude recebe o Sport, no próximo sábado (23), às 20h30min, no Estádio Alfredo Jaconi. O objetivo é recuperar o bom desempenho.

— Não conseguimos encaixar o nosso jogo. Temos que reconhecer e aproveitar a semana para trabalhar e ajustar para encontrar nossa melhor versão diante do Sport — finalizou o treinador.