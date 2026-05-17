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"Nem eu, nem os jogadores saímos satisfeitos com o desempenho", diz técnico do Juventude sobre empate com o Athletic

Treinador alviverde reconheceu que a atuação ruim na partida realizada neste domingo (17), pela 9ª rodada da Série B 

Eduardo Costa

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