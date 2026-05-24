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"Não me preocupa o rendimento", diz técnico do Juventude após derrota para o Sport

Maurício Barbieri avaliou a atuação diante da equipe pernambucana pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Eduardo Costa

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