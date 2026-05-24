"Não me preocupa o rendimento", diz técnico do Juventude após derrota para o Sport

Maurício Barbieri na derrota para o Sport. Fernando Alves / E.C.Juventude / Divulgação

O Juventude foi derrotado pelo Sport por 1 a 0, neste sábado (23), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, no Estádio Alfredo Jaconi. O resultado negativo encerrou a sequência invicta de seis partidas temporada. Com o revés, o Verdão também amplia o momento de instabilidade na competição nacional e agora são quatro jogos consecutivos sem vitória.

Após o jogo, o técnico Maurício Barbieri analisou a atuação da equipe e a primeira derrota da equipe em casa nesta Série B.

— O sentimento é de frustração. A gente tinha outra expectativa. A gente jogou e produziu para ter outro resultado. Esbarramos mais uma vez na efetividade. Qualquer um que olhe para o jogo, no ponto de vista mais racional, nós produzimos mais que o adversário — avaliou Barbieri.

Depois da vitória diante do São Paulo e a classificação na Copa do Brasil, o Juventude não venceu mais. O time alviverde buscou um empate nos minutos finais diante do Athletic e perdeu para o Sport.

— A gente teve boas oportunidades de gol, mas não fizemos e pagamos caro. Na chance que eles tiveram, fizeram gol. Isso definiu o resultado. Não me preocupa o rendimento. O caminho é buscar sempre uma boa performance e isso aproxima de resultados positivos. A gente precisa reagir na competição e retomar o caminho das vitórias para buscarmos o pelotão da frente. Estamos num momento difícil, com muitas baixas. O grupo tem se dedicado e tentado corresponder, mas infelizmente não fomos capazes — analisou o treinador, que completou:

— Contra o Athletic, não fizemos uma boa partida e reconhecemos. Contra o Sport, de forma distinta, nós fizemos uma boa partida. Faltou efetividade, que tivemos contra o São Paulo. A explicação não é fácil, a não ser que a gente vá para esse caminho da efetividade.