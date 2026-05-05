Esportes

10ª rodada
Notícia

Na luta contra o rebaixamento, Juventude recebe o Botafogo pelo Brasileirão Sub-20

Lanterna do torneio, Papo joga na quarta-feira (6), às 15h, no Estádio Homero Soldatelli

Camila Corso

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