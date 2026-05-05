Na luta contra o rebaixamento, Juventude recebe o Botafogo pelo Brasileirão Sub-20

Equipe não vence desde o final de fevereiro no torneio. Leonardo Bidese / E.C. Juventude / Divulgação

A primeira fase do Brasileirão Sub-20 está na metade e o Juventude busca se recuperar para fugir do rebaixamento. Pela 10ª rodada, encara o Botafogo nesta quarta-feira (6). O confronto inicia às 15h, no Estádio Homero Soldatelli, em Flores da Cunha.

O Ju segue na lanterna da competição, com seis pontos. O time tem apenas uma vitória e três empates em nove jogos. O único triunfo aconteceu ainda em fevereiro, pela terceira rodada, contra o Criciúma, por 2 a 1. Em caso de vitória e resultados paralelos, pode sair da zona de rebaixamento.

O Fogo é 12º colocado, com 11 pontos, conquistados em três vitórias e dois empates.

Na última rodada, o Papo empatou em 1 a 1 com o Fortaleza, fora de casa. Já os cariocas perderam para o Vasco por 1 a 0.