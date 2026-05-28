Muralha Grená: Caxias tem a melhor defesa da Série C e desafia o Ituano em confronto direto

Com três vitórias em casa, Caxias só levou gol do Ypiranga no Centenário. Jeff Botega / Agencia RBS

Equilíbrio e solidez defensiva têm sido as marcas registradas do Caxias nesta largada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em oito jogos disputados na competição, a equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo ostenta o posto de defesa menos vazada de todo o campeonato, sofrendo apenas cinco gols — uma média de menos de um gol por partida.

O Grená mostrou sua eficiência em metade dos confrontos da Terceira Divisão Nacional, saindo de campo sem sofrer gols contra Barra, Maranhão, Confiança e Paysandu. Este último, inclusive, é o atual líder da competição e dono do segundo ataque mais positivo do certame (com 15 gols), ficando atrás apenas do Maringá, que balançou as redes 18 vezes.

O desenho tático da retaguarda

O sucesso do sistema defensivo passa diretamente pelo entrosamento dos titulares Ianson e Maurício. Contudo, a consistência do setor também se deve à profundidade do elenco: o zagueiro Moraes tem sido peça frequentemente acionada por Marcelo Cabo, que já chegou a estruturar uma linha com três defensores no decorrer das partidas para garantir o resultado. Windson é outro nome do setor que já recebeu oportunidades e deu conta do recado.

A sustentação dessa muralha começa um pouco mais à frente. A primeira linha de proteção ao sistema defensivo é preenchida pela dupla de volantes Grigor e Matheus Nunes, setor que também já contou com Breno Santos na contenção.

Se o setor de marcação não conseguir parar os adversário, ainda tem uma peça que virou titular absoluto do estádio Centenário. O goleiro Busatto acabou com a insegurança no gol nesta temporada. O atleta experiente tomou conta da camisa 1 Grená e também tem feito defensas importantes.

Ataque cirúrgico no próximo desafio

Se por um lado a retaguarda é o grande trunfo do Caxias na Série C, o setor ofensivo adota uma postura mais discreta, porém eficiente. Com apenas sete gols marcados, o ataque grená tem sido cirúrgico na busca por pontos. O time conseguiu balançar as redes mais de uma vez em uma única partida somente contra o Paysandu e o Ypiranga, passando em branco em três oportunidades.

Esse equilíbrio entre defesa e ataque passará por um teste de fogo na próxima rodada. No sábado, às 19h30min, o Caxias enfrenta o Ituano em um embate que promete ser estratégico. A equipe paulista também se destaca pela solidez lá atrás, tendo sofrido apenas oito gols, mas apresenta um setor ofensivo mais perigoso, com 12 gols anotados.