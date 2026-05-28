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Muralha Grená: Caxias tem a melhor defesa da Série C e desafia o Ituano em confronto direto

Time de Marcelo Cabo tem mostrado solidez defensiva após uma grande reformulação do elenco de jogadores para a disputa do Nacional 

Tiago Nunes

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