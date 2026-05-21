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“Muito feliz por estar de volta", diz atacante do Juventude que será novamente relacionado para jogo da Série B

Jogador não atua há mais de um mês devido a uma lesão muscular na coxa e será alternativa no duelo contra o Sport

Rafael Rinaldi

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