“Muito feliz por estar de volta", diz atacante do Juventude que será novamente relacionado para jogo da Série B

Allanzinho não atua desde o dia 18 de abril. Gabriel Tadiotto / Juventude,Divulgação

Depois de pouco mais de um mês, o atacante Allanzinho voltará a ser relacionado para uma partida do Juventude pela Série B do Campeonato Brasileiro. Recuperado de uma lesão muscular na coxa, sofrida na vitória sobre o CRB, no dia 18 de abril, o jogador será opção do técnico Maurício Barbieri na partida deste sábado (23), contra o Sport.

— Muito feliz por estar de volta. Estou treinando bem com meus companheiros. Acompanhei as partidas e segui torcendo pelos bons resultados — admitiu o atleta sobre o período sem atuar.

Foi justamente dos pés do atacante que saiu o gol da vitória do Papo sobre o CRB. Mas ainda no primeiro tempo do duelo disputado em Maceió, Allanzinho deixou o gramado acusando a lesão na coxa esquerda.

— Eu vinha em uma boa sequência, fazendo gols. Agora é seguir trabalhando focado para voltar. Estou à disposição — garantiu o atacante, que chegou ao Juventude em março vindo do Atlético-GO e participou de seis jogos.