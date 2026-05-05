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Meio-campistas evoluem em recuperação e devem reforçar o Juventude diante do Criciúma

Volante Luan Martins deixou o duelo contra o Atlético-GO, no fim de semana, mais cedo, com dores no joelho

Rafael Rinaldi

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