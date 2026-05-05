Meio-campistas evoluem em recuperação e devem reforçar o Juventude diante do Criciúma

O volante Luan Martins foi a grande preocupação no Juventude no empate contra o Atlético-GO no fim de semana. O jogador deixou o gramado do Estádio Antônio Accioly aos oito minutos do segundo tempo após levar uma pancada no joelho.
No entanto, o camisa 5 apresentou melhora nesta terça-feira (5), vai seguir sendo observado durante as atividades da semana, mas tem boas chances de ficar à disposição do técnico Maurício Barbieri no duelo contra o Criciúma, sábado, no Alfredo Jaconi.
O mesmo deve acontecer com o meio-campista Mandaca. O atleta sentiu dores no tornozelo no confronto de ida da quinta fase da Copa do Brasil, contra o São Paulo, e perdeu os dois confrontos seguintes da equipe pela Série B.
Já os laterais Patryck Lanza e Wadson e o meia Pablo Roberto seguem em tratamento e ainda não iniciaram um trabalho de transição física.