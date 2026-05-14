Marcelo Casanova conquista medalha de prata no Grand Prix de Astana

Casanova foi medalhista nas Paralimpíadas de Paris, em 2024. Recreio da Juventude / Divulgação

Marcelo Casanova segue conquistando vitórias importantes no judô. A última aconteceu nesta quarta-feira (13), quando o atleta do Recreio da Juventude conquistou a medalha de prata no Grand Prix de Astana, no Cazaquistão.

Devido à sua posição no ranking na categoria J2 - 95kg, o judoca ingressou no torneio diretamente na semifinal. Na disputa com o atleta cazaquistanês Yermek Nurkabayev, venceu por ippon e garantiu vaga na grande decisão.

Na final, Casanova começou bem a luta e chegou a abrir vantagem de três yukos, Porém, o caxiense sofreu um ippon e foi derrotado por Magomedkhabib Saaduev, da Rússia.